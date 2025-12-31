Итоги-2025: Тюменская область в десятке регионов-лидеров РФ по развитию образования

По реализации основных направлений развития системы образования Тюменская область входит в топ-10 регионов России, достижениями и ключевыми событиями в сфере образования поделилась директор Тюменской области Дина Горковец.

За год в регионе выросла доля высокобалльников ЕГЭ и число школьников, выбирающих изучение на углубленном уровне химию, биологию, физику.

В два раза увеличены контрольные цифры приема в педагогические колледжи области.

Регион входит в топ-5 по доле обучающихся, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня.

Трудоустройство выпускников через год после выпуска достигло 94%.

Построено по школе в поселке Першино, деревне Большой Карагай, селе Казанском и образовательный комплекс школа-сад в поселке Московский.

Завершен масштабный капитальный ремонт второго корпуса школы №22 Тюмени и Ишимской школы-интерната.

Введен новый главный корпус ТюмГУ.

Реализуется масштабная программа по строительству межуниверситетского кампуса в Тюмени.

Физико-математическая школа второй год подряд в пятерке лучших в России.

Центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области - лидер в общероссийском рейтинге эффективности деятельности центров.

Тюменский колледж цифровых и педагогических технологий - победитель первого конкурса региональных ресурсных центров.

Сборная Тюменской области - рекордсмен по количеству наград за всю историю конкурса"Профессионалы".