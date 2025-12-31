Итоги-2025: Тюменская область в десятке регионов-лидеров РФ по развитию образования

По реализации основных направлений развития системы образования Тюменская область входит в топ-10 регионов России, достижениями и ключевыми событиями в сфере образования поделилась директор Тюменской области Дина Горковец.
За год в регионе выросла доля высокобалльников ЕГЭ и число школьников, выбирающих изучение на углубленном уровне химию, биологию, физику.
В два раза увеличены контрольные цифры приема в педагогические колледжи области.
Регион входит в топ-5 по доле обучающихся, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня.
Трудоустройство выпускников через год после выпуска достигло 94%.
Построено по школе в поселке Першино, деревне Большой Карагай, селе Казанском и образовательный комплекс школа-сад в поселке Московский.
Завершен масштабный капитальный ремонт второго корпуса школы №22 Тюмени и Ишимской школы-интерната.
Введен новый главный корпус ТюмГУ.
Реализуется масштабная программа по строительству межуниверситетского кампуса в Тюмени.
Физико-математическая школа второй год подряд в пятерке лучших в России.
Центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области - лидер в общероссийском рейтинге эффективности деятельности центров.
Тюменский колледж цифровых и педагогических технологий - победитель первого конкурса региональных ресурсных центров.
Сборная Тюменской области - рекордсмен по количеству наград за всю историю конкурса"Профессионалы".
