Тюменка получит 600 тысяч рублей за травму на тротуаре

Центральный районный суд Тюмени удовлетворил иск женщины, которая в декабре 2024 года поскользнулась и сломала ногу на скользком и повреждённом тротуаре у дома №156 по улице Республики.
Суд признал, что здоровью пострадавшей причинён тяжкий вред, и взыскал с подрядчика компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей. В процессе участвовал работник прокуратуры Центрального административного округа, поддержавший иск.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
