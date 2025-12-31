Тюменка получит 600 тысяч рублей за травму на тротуаре

15:39 30 декабря 2025
Центральный районный суд Тюмени удовлетворил иск женщины, которая в декабре 2024 года поскользнулась и сломала ногу на скользком и повреждённом тротуаре у дома №156 по улице Республики.

Суд признал, что здоровью пострадавшей причинён тяжкий вред, и взыскал с подрядчика компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей. В процессе участвовал работник прокуратуры Центрального административного округа, поддержавший иск.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Теги: моральный вред , прокуратура , травмы
