Суд обязал Боровскую птицефабрику оплатить 5 млн рублей задолженности по экосбору

Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил заявление Росприроднадзора к птицефабрике "Боровская" о взыскании задолженности по экологическому сбору для зачисления в доход соответствующего бюджета 5,020 млн рублей.
Ранее Росприроднадзор при проведения контрольных мероприятий в отношении птицефабрики за правильностью исчисления суммы экологического сбора, полнотой и своевременностью его внесения, установил задолженность по экологическому сбору за 2022 год в размере 4, 921 млн рублей и около 100 тысяч рублей - за 2023 год.
