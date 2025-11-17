Суд обязал Боровскую птицефабрику оплатить 5 млн рублей задолженности по экосбору

Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил заявление Росприроднадзора к птицефабрике "Боровская" о взыскании задолженности по экологическому сбору для зачисления в доход соответствующего бюджета 5,020 млн рублей.

Ранее Росприроднадзор при проведения контрольных мероприятий в отношении птицефабрики за правильностью исчисления суммы экологического сбора, полнотой и своевременностью его внесения, установил задолженность по экологическому сбору за 2022 год в размере 4, 921 млн рублей и около 100 тысяч рублей - за 2023 год.