В Тюменской области открыты вакансии для директоров и управленцев

В Тюменской области требуются не только рядовые специалисты, но и руководители. Начальник отдела в строительстве сможет зарабатывать до 170 тыс. рублей в месяц, начальник ремонтно-механических мастерских - до 160 тыс. руб., руководитель группы в промышленности - до 139 тыс. рублей.

Требуется директор школы (зарплата до 100 тыс. руб.), директор по персоналу (до 75 тыс. руб.), генеральный директор предприятия (50 тыс. руб.), управляющий отделением банка (до 79,5 тыс.), заведующий фермой (35 тыс. руб.) и др.

Кроме того, есть множество вакансий для руководителей отделов и подразделений в разных сферах.

Всего в списке департамента труда и занятости населения Тюменской области 169 рабочих специальностей и 193 - для служащих, - сообщает Вслух.ру.