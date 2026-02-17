Добровольцы "Надежного тыла" продолжают поддерживать семьи тюменских бойцов

Семьи участников СВО побывали на мастер-классе, посвященному знакомству с традициями белорусской культуры. Очередное занятие по кулинарной терапии состоялось в Доме российско-белорусской дружбы. Оно организовано в рамках проекта "Надёжный тыл" тюменского отделения сторонников партии "Единая Россия", которое возглавляет спикер регионального парламента Фуат Сайфитдинов.

Гостей встретили председатель региональной общественной организации "Автономия Беларусь" Надежда Подкорытова и ее мама. Хозяйки в традиционных национальных костюмах пригласили участниц в дом, украшенный в самобытном белорусском стиле.

Посетителям рассказали, что основой национальной кухни является "бульба" (картофель), из которого можно приготовить более 300 различных блюд. Но особо любимое и почитаемое – это знаменитые драники.

Жены и матери бойцов с удовольствием погрузились в кулинарный процесс – натирали картофель и лук, смешивали ингредиенты. Особый интерес у участниц вызвали семейные секреты приготовления, которыми поделились белорусские хозяйки. Оказывается, чтобы драники получились золотистыми, а не серыми или синими в зависимости от сорта картофеля, достаточно добавить в массу несколько ложек сметаны или сливок. Это не только придаст красивый цвет, но и сделает вкус более нежным.

Занятие превратилось в творческую мастерскую, а совместное чаепитие в душевной уютной атмосфере напомнило, по словам участниц, семейные посиделки, когда все дружно собираются за одним столом.

Проект "Надёжный тыл" реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области. Ранее в рамках этого же цикла "кулинарной терапии" участницы уже знакомились с тонкостями татарской и казахской кухни, с традициями народов Севера. Такие встречи направлены, в первую очередь, на психологическую поддержку и создание теплого круга общения для тех, чьи близкие находятся на передовой.

"Мы продолжаем поддерживать семьи участников СВО в рамках проекта "Надежный тыл". Организуем душевные, по-семейному теплые встречи, полезные мастер-классы. Это помогает женщинам отвлечься от ежедневных забот, найти новых подруг, почувствовать поддержку в непростой период, когда их мужья и сыновья выполняют боевые задачи на передовой. Сердечно благодарю председателя региональной общественной организации "Автономия Беларусь" Надежду Подкорытову и её сотрудников за радушный приём, уютную атмосферу и сохранение национальных традиций", - отметил Фуат Сайфитдинов.