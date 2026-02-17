В Тюмени с каждым годом становится больше качественных мест для отдыха

В Тюмени появляется все больше скверов и локаций, где каждый житель или гость города может провести свое свободное время с комфортом, необходимо продолжать работу по созданию и развитию таких пространств, содержанию их в надлежащем состоянии. К такому выводу пришли депутаты Тюменской городской думы, заслушав на очередном заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству доклад о создании условий и организации мест массового отдыха.

Замглавы города Евгений Сорокин напомнил депутатам, что в прошлом году было благоустроено 13 общественных пространств, в том числе за счет городского бюджета созданы бульвар Ершова, скверы Отрядов мэра, Медработников, территория у дома 110а по улице Карла Маркса, аллея Первых и расчищен карьер Утиный.

"На этот год тоже большие планы по озеленению и благоустройству территорий, которые мы планируем выполнить совместно с бизнесом. Надеемся, что приступим к благоустройству прилегающей территории на улице Александра Лагунова, 11, корпус 1, благоустроим парковку по улице Мельникайте. Сквер Журналистов должен обновиться и сквер Павла Шарова, территория по улице Республики, 204. На сквере Авиаторов во втором этапе будут обустроены детские площадки, площадка для выгула домашних животных и так далее. На улице Клары Цеткин появится кадетский сквер", - рассказал Сорокин.

В городе 17 водоемов, на одном из них в прошлом году обустроили муниципальный пляж, он очень востребован у горожан. Его благоустройство продолжится и в этом году. В остальных водоемах купаться нельзя, но городские власти следят за порядком в прибрежных зонах, проводят расчистку акваторий и исправно информируют население о запретах: за прошлый год специалисты предостерегли более 2,4 тысяч человек от купаний в опасных местах, а пятерым реально спасли жизни.

Депутат Есенгалий Ибраев отметил, что в городе многое сделано в вопросе благоустройства, радуют перспективы по этому году, и поинтересовался, какие работы будут проведены на пляже у озера Круглое к новому сезону. Осенью туда завезли дополнительные объемы песка, чтобы летом можно было оперативно обновлять прибрежную зону, ответил Сорокин.

Руслан Сабиров спросил о планах по развитию инфраструктуры пляжа и создания условий для проведения массовых мероприятий, а также будет ли организован второй пляж в городе. Концепция по развитию территории на доработке, в этом году все минимальные требования к пляжу будут соблюдены. Что касается еще одного пляжа, то это дальняя перспектива, территория будет развиваться, в том числе и для пляжного отдыха, сообщил Сорокин.

Благоустройство карьера Майский, о котором также возник вопрос, пока на паузе - идет поиск инвесторов, которые будут готовы включиться в такую работу.

Дмитрий Елагин обратил внимание на важность развития инфраструктуры для велосипедистов и создания протяженных непрерывных маршрутов: "Сейчас очень много людей, которые увлекаются велоспортом - в этом направлении предлагаю всем подумать".

Подводя итоги, председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов отметил, что главное внимание в этому году будет уделено реконструкции площади Борцов Революции, благоустройству сквера Депутатов и аллеи Молодоженов. Первый муниципальный пляж в 2025 году отработал в тестовом режиме, в текущем году его благоустройство продолжится.