Женщина и ребенок разлетелись по дороге после удара машины в Тюмени

Четырехлетний мальчик и его 26-летняя мама сбиты днем на улице Одесской, 31 в Тюмени. Предварительно, они перебегали дорогу вне пешеходного перехода.

Мальчик с мамой получили множественные травмы. 22-летний водитель "Ниссана" сказал, что не заметил пешеходов, внезапно появившихся из-за стоящих автомобилей, сообщили в ГАИ ТО.

Момент ДТП с видеорегистратора опубликован в сети, на кадрах видно, как взрослый отлетает от удара машины на середину проезжей части, а ребенок дальше по движению машины. Комментаторы отмечают, что в этом месте люди часто перебегают дорогу в нарушение Правил дорожного движения.