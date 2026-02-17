Нейросети поспособствуют появлению "великих комбинаторов"

Развитие автономных ИТ-систем — агентов на базе технологий искусственного интеллекта — в перспективе ближайших лет приведет к освобождению большого количества ресурсов среди хакеров и появлению "великих комбинаторов" среди хакеров, сообщил в аналитическом обзоре ВТБ "Безопасность в банке будущего" Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ. Обзор подготовлен к Уральскому форуму "Кибербезопасность в финансах".

Одним из основных ИТ-трендов на ближайшие несколько лет станет активное развитие ИИ-агентов, способных самостоятельно инициировать те или иные решения и выполнять действия для достижения заданных целей. Развитие больших языковых моделей обеспечит создание целых мультиагентных систем, в которых большое число ИИ-агентов будут взаимодействовать между собой для выполнения поставленных задач.

"Совершенствование мультиагентных систем будет способствовать кратному росту скорости поиска уязвимостей. Высвобождение ресурсов приведет к тому, что в среде хакеров в перспективе ближайших лет появятся "великие комбинаторы", которые будут создавать стратегии, ключевые сценарии, тогда как всю рутину возьмут на себя ИИ-агенты. На стороне защищающихся организаций ситуация будет развиваться аналогично: будут специалисты, выстраивающие периметр защиты на стратегическом уровне, а вся механическая работа, в том числе написание кода, будет автоматизирована с помощью ИИ-агентов", — отмечает Вадим Кулик.