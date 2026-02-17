Более 50 инструкторов "Воина" пройдут в Тюмени профпереподготовку

Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" запустил в Тюмени пятый поток обучения будущих инструкторов для филиалов в 17 регионах России, в том числе трех новых - в Карелии, Приморской крае и Амурской области.

В Тюменской области создана инфраструктура, которая позволяет сегодня вести подготовку инструкторского состава для всей системы центра "Воин", для всей страны.

"У нас в пятом потоке обучения будет принимать участие 56 человек из 17 регионов нашей большой страны. Обучение будет длиться два месяца, будет четыре образовательные программы: первая и основная программа - военно-спортивная подготовка, теория и методика педагогической работы на базе Тюменского государственного университета, там вы сможете получить педагогические компетенции, это основная программа, и наибольший объем часов она предусматривает. Вторая часть программы - основы военной подготовки - будет проходить на базе Центра "Аванпост" и стрелковом клубе "Стальной азарт", непосредственно в филиале центра "Воин". Третья программа - патриотическое воспитание, важный блок, который мы интегрировали в нашу образовательную систему. Ранее наш инструкторский состав не проходил обучение по такому блоку. Для тех, кто у нас будет реализовывать снайпинг, предусмотрена отдельная образовательная программа по снайпингу. Всем, кто успешно пройдет итоговую госаттестацию, будет присвоена квалификация "инструктор-методист по военно-прикладным и техническим видам спорта", - рассказал директор "Воина" Дмитрий Шевченко.