Четыре человека пострадали в ДТП под Ишимом

Фото ГАИ ТО

"Рено" и ГАЗ столкнулись 17 февраля вечером на 4-м километре автодороги Ишим-Синицына в Ишимском округе. По предварительным данным, 42-летняя водитель на иномарки выехала на встречную полосу.

В результате ДТП травмы получил 48-летний водитель и 33-летний пассажир ГАЗ, водитель и трехлетний пассажир автомобиля "Рено". Больше всех пострадал ребенок - он госпитализирован с полученными ранениями. Сына мать везла домой домой в д. Симанова без детского кресла и даже не пристегнула ремнём безопасности.

Водитель привлечена к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в ГАИ ТО.