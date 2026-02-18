Четыре человека пострадали в ДТП под Ишимом

09:46 18 февраля 2026
Фото ГАИ ТО

"Рено" и ГАЗ столкнулись 17 февраля вечером на 4-м километре автодороги Ишим-Синицына в Ишимском округе. По предварительным данным,  42-летняя водитель на иномарки выехала на встречную полосу.

В результате ДТП травмы получил 48-летний водитель и 33-летний пассажир ГАЗ, водитель и трехлетний пассажир автомобиля "Рено". Больше всех пострадал ребенок - он госпитализирован с полученными ранениями. Сына мать везла домой  домой в д. Симанова без детского кресла и даже не пристегнула ремнём безопасности. 

Водитель привлечена к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в ГАИ ТО.

