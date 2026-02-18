Департамент общественных проектов создадут в Тюмени

В администрации города Тюмени формируют департамент общественных проектов, в нем будет создан комитет, который будет работать на оказание помощи семьям, военнослужащим, участникам специальной военной операции, сообщил замглавы города Юрий Баранчук.

Баранчук пояснил, что Фонд "Защитники Отечества" работает только с теми, кто уже закончил свою службу и вернулся домой. Комитет займется систематизацией и координацией деятельности по поддержке подразделений и земляков, которые продолжат нести службу. ""Держава" и наша общественная организация, безусловно, делают огромнейшую работу, все потихоньку работают, но где-то порой нам необходимо эту работу координировать, усиливать, где- то применять некие административные ресурсы", - отметил замглавы.

Создание нового департамента не повлечет за собой увеличения фонда оплаты труда - вопрос намерены решить путем перераспределения полномочий, ставок и так далее.