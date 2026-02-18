Ветеранам СВО перед Днем защитника Отечества покажут "Мир на ощупь"

Экскурсию в полной темноте "Мир на ощупь" проведут для участников СВО в преддверии Дня защитника Отечества (22 февраля).

Экскурсия "Мир на ощупь" в Тюмени знакомит участников с новой стороной жизни, даст возможность почувствовать мир через звук, запах, прикосновения, испытать различные эмоции - таким, каким ощущают его незрячие. В полной темноте собравшиеся посетят пять локаций в сопровождении незрячего гида. В числе интерактивных пространств: жилая комната с заданиями на ориентацию, улица с движением, которую нужно перейти "на ощупь", рынок, где предлагается угадать фрукты и специи, мини-музей с мировыми достопримечательностями, кафе.

Проект "Мир на ощупь" запущен в Тюмени в августе 2025 года. В декабре экскурсию посетили дети участников СВО, воспитанники дома социальной реабилитации "Борки" и ребята из общественных организаций. Поддерживает проект председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.