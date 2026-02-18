Около 110 километров тюменских дорог обновят по нацпроекту в 2026 году

По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Тюменской области планируют обновить около 110 километров дорог: 12,5 км – местного значения и более 97 км – регионального. Работы пройдут на территории 22 муниципальных округов, пишет информцентр правительства ТО.

ГУС ТО:

Самый большой объем ремонта – семь объектов – запланирован на территории Тюменского округа. Там предстоит привести в нормативное состояние более 16 километров дорог регионального значения. Из них 3,3 километра на автодороге Каскара-Торгили-Ключи-Петрунькино, 2,3 километра – участок Обхода города Тюмени и 2 километра трассы Тюмень-Боровский-Богандинский.

В Ишимском округе запланирован ремонт объектов протяженностью около 10 километров. В частности будут обновлены участки трасс: Ишим-Маслянский-Сладково, Ишим-Синицына, Гагарино-Клепиково-Орловка.