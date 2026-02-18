"Смешарики" и "Мармелад Медиа" отсудили у тюменца 200 тыс руб за Кроша и Ежика

ООО "Смешарики" и ООО "Мармелад Медиа" через суд истребовали у тюменца по 100 тысяч рублей в пользу каждого за нарушение исключительных прав на товарные знаки и изображения персонажей мультсериала Кроша и Ежика.

На сайте с доменным именем mir-prazdnika72.ru истцами был обнаружен и зафиксирован факт неправомерного использования вышеуказанных объектов интеллектуальной собственности. Никаких лицензионных договоров о передаче исключительных прав на использование произведений изобразительного искусства (рисунков) с ответчиком не заключалось. Гражданское дело рассмотрел Тюменский райсуд, сообщили в пресс-службе судов ТО.