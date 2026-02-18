Тюменская область отправила своим бойцам 45 единиц техники

Новую партию гуманитарного груза для бойцов СВО отправили из Тюмени - военнослужащие получат 45 единиц автомашин, квадроциклов и мотоциклов, колеса, запчасти, емкости, аккумуляторы, сети, строительные материалы и многое другое. Торжественная отправка состоялась 17 февраля в парке Пограничников.

"Хочу поблагодарить каждого, кто активно включается в работу по сбору и отправке гуманитарной помощи. Ваша поддержка – бесценный вклад в общее дело! Нам сложно представить, с чем сталкиваются ребята каждый день на линии боевого соприкосновения, но в наших силах дать им понять, что у них есть мы – надежный тыл. Вся помощь для бойцов собрана силами жителей нашей области: волонтерами, предпринимателями, общественными организациями, представителями "Молодой гвардии" и Единой России", - сказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

Помимо техники бойцы получат письма и поздравительные открытки от тюменских школьников.

С начала отправки гуманитарных конвоев силами общественной организации "Ветераны Пограничники Тюменской области" удалось перевезти более 800 автомобилей и более 2,5 миллиона килограммов груза, рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.