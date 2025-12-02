Около 3 млн сеянцев сосны высадили в Тюменской области за год

Ежегодная Всероссийская акция "Сохраним лес" традиционно проходит осенью во всех районах Тюменской области в поддержку федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие". Всего на территории области участники акции высадили почти 3 млн сеянцев на площади свыше 811 гектаров, сообщает деплеса ТО.

К посадкам деревьев присоединились свыше 5,6 тысячи человек — работники лесной отрасли, представители органов власти, предприятий, волонтёры, школьники и активные жители региона. Центральное мероприятие состоялось в Тюменском районе. Участие в посадке деревьев принял глава региона Александр Моор.

Помимо акции "Сохраним лес", в 2025 году в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие" прошла акция "Сад памяти". По итогам этих двух акций высажено около 3,2 млн деревьев, а участие приняли более 6,4 тысячи человек.