Тюменские общественники обсудили итоги развития АПК Тюменской области и планы на 2026 год

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В Тюмени состоялось совместное заседание Общественного совета при Тюменской областной Думе, Общественного совета при департаменте АПК Тюменской области и комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Общественной палаты региона. Встреча собрала руководителей отрасли, представителей общественных организаций и экспертов.

Открывая заседание, председатель комиссии Общественной палаты Юрий Конев отметил постоянное взаимодействие структур и важность общего обсуждения актуальных вопросов для выработки совместных решений.

"Мы договорились рассмотреть вопросы развития комплекса совместно, поскольку три года назад уже провели расширенное заседание по продовольственной безопасности. Сегодня важно оценить, как изменился АПК, какие проблемы есть и как нам двигаться дальше", – отметил Юрий Михайлович.

Председатель Общественного совета при департаменте АПК Александр Горохов подчеркнул преемственность работы и настроенность на конструктивный диалог.

Главным вопросом повестки заседания стал доклад заместителя губернатора, директора департамента АПК Владимира Чейметова об итогах развития отрасли в 2025 году. Он сообщил, что год оказался одним из самых успешных для регионального сельского хозяйства.

"В текущем году наши товаропроизводители получили рекордный за всю историю области урожай. Мы собрали почти 1 миллион 700 тысяч тонн зерна и полностью обеспечиваем регион собственным объемом с запасом около двухсот тысяч тонн", – отметил заместитель главы региона.

Как сообщил директор департамента АПК, высокие показатели достигнуты и по картофелю, и по овощам открытого грунта, несмотря на сложные погодные условия в начале сезона.

При этом Владимир Чейметов подчеркнул, что животноводство столкнулось с рядом трудностей, и по итогам года показатели могут незначительно уступить прошлогодним. Вместе с тем руководитель обозначил ключевые направления развития отрасли.

"Одной из важнейших задач остается повышение уровня глубокой переработки. Это позволит создавать добавленную стоимость, обеспечивать рост заработной платы и усиливать конкурентоспособность предприятий", – уверен директор департамента.

Владимир Чейметов также сообщил о планах по созданию центров компетенций в сфере автоматизации и молочного животноводства, что станет основой дальнейшей технологической модернизации.

Отдельное внимание участники встречи уделили поддержке малых форм хозяйства. По оценке Владимира Чейметова, регион продолжает работу с кооперативами и фермерскими хозяйствами, расширяя поставки их продукции в социальную сферу. Такой механизм, отметил директор департамента, обеспечивает прозрачность, стабильность цен и повышение доходов сельских семей.

В рамках заседания состоялось подписание отраслевого соглашения по агропромышленному комплексу Тюменской области на 2026–2027 годы. Договор скрепили подписями Владимир Чейметов и председатель областной организации профсоюза работников АПК Анна Асеева.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Федор Маслов представил информацию о реализации социальных проектов, посвященных поддержке сельских территорий и молодежи. Начальник отдела организационной работы департамента АПК Инна Севрюгина рассказала о работе с обращениями граждан за 2025 год.

Председатель Общественной палаты региона Геннадий Чеботарев подчеркнул важность формата проведения совместных заседаний.

"Тот формат работы, который задан сегодня, очень показателен. Взаимодействие всех трех советов и комиссий позволяет добиваться реального социального эффекта. Информация, которую мы обсуждаем, транслируется студентам и молодым специалистам и имеет значительный просветительский характер", – отметил Геннадий Николаевич.

Участники заседания договорились продолжить совместную работу по главным направлениям развития АПК региона и усилению социально-экономической устойчивости сельских территорий.