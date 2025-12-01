Служебная овчарка Рита из Югры ищет дом для заслуженного отдыха

17:30 10 декабря 2025
В Когалыме полицейские ищут новых хозяев для немецкой овчарки по кличке Рита (Патриция). Девятилетняя собака почти всю жизнь прослужила в органах внутренних дел, но теперь из-за возраста больше не может выполнять служебные обязанности. Несмотря на это, Рита здорова, активна и ориентирована на человека.

Собака обучена по программе "Следопыт", умеет задерживать преступников и хорошо социализирована. Полиция Югры надеется, что Рита обретет заботливую семью, где сможет провести счастливую старость.

Внимание! Отдается в семью без маленьких детей.

