Тюменцы могут бесплатно отправить праздничную открытку в любой город страны

Тюменское концертно-театральное объединение и "Почта России" запустили новогоднюю акцию.
Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, в учреждениях культуры Тюмени откроют мобильные пункты для поздравлений с Новым годом. Почтовые волонтёры помогут правильно оформить открытку.
26 декабря с 18:00 - Тюменская филармония (ул. Челюскинцев, 45).
12, 13, 14 декабря с 18:00 - Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36).
23 декабря 15:00 и 19:00 - Тюменский большой драматический театр.
21 декабря 11:00 и 14:00 - Дворец культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1).
К акции театрального посткроссинга могут присоединиться зрители, пришедшие на спектакли и представления в эти дни. Билеты на мероприятия доступны по "Пушкинской карте".
На фото - один из макетов уникальных открыток, которые будут представлены на акции.
