Когда сосед без тормозов: в Советском районе судят похитителя велосипедных колес

В Советском районе завершено расследование дела о краже колес от велосипеда. По данным полиции, 34-летний житель многоквартирного дома снял оба колеса с детского велосипеда соседа, оставленного на лестничной площадке. Ущерб составил более 5 тысяч рублей.

Полиция Югры сообщает, что похищенные колеса обнаружили у подозреваемого дома. Мужчина признал вину и объяснил, что хотел продать их или поставить на свой велосипед. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Уголовное дело направлено в суд. По статье 158 УК РФ мужчине грозит до двух лет лишения свободы - как раз по году за колесо.