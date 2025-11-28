Итоги аграрного сезона: в Тюменской области отметили высокое качество молочной переработки

Фото Департамента АПК Тюменской области

Руководителей сельскохозяйственных предприятий и кооперативов, животноводов, растениеводов и работников других сельскохозяйственных профессий наградили в Правительстве Тюменской области. В церемонии приняла участие первый заместитель генерального директора АО "Золотые луга" Марина Замятина.

Мероприятие приурочили к областному Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и подведению итогов аграрного сезона.

Представителей отрасли поздравил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов. Он отметил, что агропромышленному комплексу региона удаётся добиваться высоких показателей благодаря людям: "Это серьёзный, большой труд последних лет, который воплотился в рекордные результаты".

В рамках торжественной церемонии отмечали предприятия, которые внесли большой вклад в развитие отрасли, передовиков производства. В их числе – компания "Золотые луга". Особенно были отмечены результаты предприятия на Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа "Агропром Урал" – две золотые медали и уверенный успех в рамках открытой дегустации тюменских молочных продуктов. Награды из рук Владимира Чейметова получила Марина Замятина.

Компания "Золотые луга" ежегодно подтверждает свою роль как одного из опорных переработчиков молока в Тюменской области. На Ситниковском молочном комбинате – одном из старейших предприятий региона – весь процесс "от приёмки до полки" замкнут и автоматизирован: лабораторный контроль сырья, мониторинг физико-химических и микробиологических показателей, отдельные контуры розлива и многоэтапная мойка тары.

В течение года на площадке молочного предприятия расширяли практики бережливого производства: сокращали потери, ускоряли переналадки, устраняли узкие места на основе данных. Локальные инженерные решения были разработаны и внедрены силами специалистов комбината, что повысило устойчивость качества.

"Компания последовательно подтверждает свой высокий уровень внешними оценками – от межрегиональных форумов до федеральных и международных экспертиз. Для "Золотых лугов" это не только признание, но и инструмент обратной связи отраслевого сообщества", – отмечает Марина Замятина.

В течение года компания поддерживала диалог с жителями на региональных ярмарках и в проектах "Покупай тюменское", где можно оценить продуктовую линейку. Для рынка это короткая связь "производитель – потребитель", а для компании – постоянная сверка стандартов с ожиданиями людей.

Итоги года показывают: сочетание технологической дисциплины и неравнодушного отношения к производству обеспечивает региону то, что важно в повседневной жизни, – устойчивый доступ к свежим и безопасным молочным продуктам.