Приставы Югры списали 513 млн рублей долгов по кредитам 1 475 участникам СВО

С начала 2025 года судебные приставы Югры прекратили 4 969 исполнительных производств по кредитным обязательствам на сумму 513 миллионов рублей в отношении 1 475 участников специальной военной операции и еще 894 исполнительных производства прекращено в отношений членов семей (246 жён) участников специальной военной операции на сумму 80 миллионов рублей.

Долги по кредитам и ипотекам списывают тем, кто заключил контракт с Минобороны РФ не менее чем на год, сумма долга не должна быть больше 10 миллионов рублей. Воспользоваться льготой могут как сами бойцы, так и их супруги. Для это нужно подать заявление в любом отделении судебных приставов или через сайт госуслуг, сообщили в пресс-службе УФССП России по ХМАО - Югре.