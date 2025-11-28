ВТБ прогнозирует ослабление рубля до 90 рублей за доллар в 2026 году

16:45 28 ноября 2025
Банк ВТБ ожидает, что в первом квартале 2026 года рубль может ослабнуть до 90 рублей за доллар США, а также предсказывает турбулентный период для инфляции. Об этом в интервью "Интерфаксу" сообщил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы готовимся к очень нестабильному первому кварталу, когда вступит в силу новый НДС и станет ясно, как изменения будут отражаться на ценах. В первом и втором кварталах инфляционные ожидания, скорее всего, будут расти", — отметил Пьянов.

По его словам, реакция совета директоров Банка России на эти изменения остается неопределенной.

 

