В Тюмени сформировали 62-й ТОС

Фото - https://duma.tyumen-city.ru/

Система территориального общественного самоуправления в Тюмени развивается с 1996 года, на сегодня в городе официально действует 61 такая организация, границы еще одного ТОСа депутаты Тюменской гордумы утвердили на ноябрьском заседании думы.

Новая территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, утверждена в границах улиц Казачьи Луга — Западносибирская — Стартовая — Вересковая, на ней проживают около 6 тысяч горожан старше 18 лет, отметила председатель Палаты представителей органов ТОС Альбина Селезнева.

Органы ТОС работают на общественных началах, но ежегодно получают финансовую поддержку на реализацию проектов из бюджета города. В 2024 году на эти цели было выделено 3,174 млн рублей. За счет субсидирования было организовано 127 мероприятий: выставки, концерты, фестивали, соревнования, конкурсы, викторины, субботники и так далее. В этом году из бюджета выделено 5,2 млн рублей, за 9 месяцев проведено более 100 массовых мероприятий. 2 млн рублей из общей суммы через конкурс социально значимых проектов среди органов ТОС направлено на реализацию 51 таких идей.

Депутат Владимир Сбитнев рассказал, что постоянно взаимодействует с ТОС в проведении различных мероприятий и обсуждении вопросов и инициатив. "Это люди, которые не просто приходят рассказать о своих проблемах, а которые готовы вместе с депутатами включаться в развитие нашего города", - подчеркнул важность ТОСов для города Сбитнев.

По словам главы города Максима Афанасьева, ТОС сегодня — это настоящие лидеры общественного мнения по месту жительства. "Одни курируют целые микрорайоны, другие – дворы или жилые дома, но с каждым годом количество ТОСов неуклонно растёт. И в этом немалая заслуга председателя Тюменской палаты ТОС Альбины Михайловны Селезнёвой, благодаря которой сегодня вся страна учится у нас подходам в организации населения по месту жительства", - отметил Афанасьев.

28 ноября второй год подряд в Тюмени отмечается День территориального общественного самоуправления, праздник призван популяризировать идеи территориального самоуправления, напомнила присутствующим Альбина Селезнева.

"Благодаря активности этих людей у нас есть и советы домов, и старшие по дому. И по всем этим обращениям, которые поступают от таких активных граждан, Администрация города Тюмени всегда берет на учет и делает. Сейчас Альбина Михайловна предлагает еще три ТОСа. Я думаю, что в 2026 году у нас уже будет 65 ТОСов. Это большая активность. Проявление такого патриотизма и любви к своему городу позволяет улучшать его и делать так, чтобы жители были очень довольны", — отметил исполняющий полномочия председателя Тюменской городской Думы Андрей Голоус.

Важным гордума считает и обмен опытом по развитию ТОС на межрегиональном уровне. Так, в конце октября председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова и ряд депутатов приняли участие в ВКС, на котором с коллегами из 12 регионов обсуждали уникальный опыт, в том числе источники финансирования, механизмы вовлечения жителей, взаимодействие с органами исполнительной власти, цифровые инструменты для координации и коммуникации.