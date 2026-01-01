Около 90 пьяных водителей выявили автоинспекторы Тюменской области с 1 января

За 11 дней этого года сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортом 88 нетрезвых водителей, более половины из них задержаны в Тюменской агломерации.
Сразу двух нетрезвых автомобилистов задержали 11 января на 8-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. 32-летний водитель на автомобиле "Хёндэ" ехал из гостей домой. Показания алкотестера составили 0,69 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. 47-летний "бесправник" на автомобиле "Газель" после ссоры с женой поехал на дачу. Показания алкотестера составили 0,90 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ранее мужчина привлекался к ответственности за пьяное вождение.
На водителей составлены административные материалы за управление транспортом в состоянии опьянения, автомобили помещены на специализированную стоянку.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru