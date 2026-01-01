Около 90 пьяных водителей выявили автоинспекторы Тюменской области с 1 января

17:20 12 января 2026
За 11 дней этого года сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортом 88  нетрезвых водителей, более половины из них задержаны в Тюменской агломерации.

Сразу двух нетрезвых автомобилистов задержали 11 января на 8-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. 32-летний водитель на автомобиле "Хёндэ"  ехал из гостей домой. Показания алкотестера составили 0,69 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. 47-летний "бесправник"  на автомобиле "Газель" после ссоры с женой  поехал на дачу. Показания алкотестера составили 0,90 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ранее мужчина привлекался к ответственности за пьяное вождение.

На водителей составлены административные материалы за управление транспортом в состоянии опьянения, автомобили помещены на специализированную стоянку.

Теги: ГИБДД Тюменской области , пьяный за рулём
