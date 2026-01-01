Школьник на "Ниве" въехал в маршрутку в Тюмени

17-летний школьник-"бесправник" спровоцировал столкновение с маршруткой в Тюмени. От удара автобус загорелся.

"Нива" и автобус маршрута № 64 столкнулись утром на ул Республики, 249/11в Тюмени. Предварительно, 17-летний водитель "Нивы" выехал на полосу встречного движения. От удара автобус загорелся. В маршрутке пассажиров не было, водитель ехал в посёлок Антипино, чтобы начать движение по маршруту.

По данным ГАИ, у водителя "Нивы" присутствовали признаки алкогольного опьянения, результат будет известен после анализа проб. Юноша пострадал сам, ранения получил его 20-летний пассажир и 46-летний водитель автобуса.

Обстоятельства ДТП выясняются.