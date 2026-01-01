Пожилых тюменцев ждут на кастинг для участия в театральном проекте "А по берегам Туры…"

Тюменская театральная студия для старшего поколения "Мари Ванна 55+" ищет героев для нового проекта "А по берегам Туры…". Постановка реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Организаторы приглашают на кастинг горожан, чья жизнь была связана с Тюменью в 1950–1980-е годы. Участникам нужно будет подготовить 3-минутный рассказ о городе того времени - подойдут истории о знаковых людях Тюмени, наставниках, врачах или коллегах.

"Проект даёт шанс поделиться личными воспоминаниями и стать частью театральной постановки, сохраняющей историю города",м - отмечают в депкультуры ТО.

На кастинг нужно зарегистрироваться.

