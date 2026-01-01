Тюменские власти опровергли скорую отставку главы департамента молодежной политики

17:19 12 января 2026
Информация об отставке директора департамента молодежной политики Тюменской области Артема Дяченко не соответствует действительности, официальное сообщение об этом опубликовал информационный центр правительства ТО.

"Изменений в структуре департамента нет и не планируется. Впереди – насыщенный год. Молодежная политика нашего региона продолжит развиваться под руководством Артема Дяченко", - приводится в сообщении цитата замгубернатора Алексея Райдера.

Сообщение о скорой отставке ранее появилось в одном из региональных пабликов, там сообщалось, что из-за конфликта с одним из замгубернатора Дяченко якобы уйдет в отставку в течение ближайших месяцев, а его место может занять его зам и финалист программы "Время героев" Квасов.

Теги: кадры , молодежь , правительство Тюменской области
