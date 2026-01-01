Тюменские власти опровергли скорую отставку главы департамента молодежной политики

Информация об отставке директора департамента молодежной политики Тюменской области Артема Дяченко не соответствует действительности, официальное сообщение об этом опубликовал информационный центр правительства ТО.
"Изменений в структуре департамента нет и не планируется. Впереди – насыщенный год. Молодежная политика нашего региона продолжит развиваться под руководством Артема Дяченко", - приводится в сообщении цитата замгубернатора Алексея Райдера.
Сообщение о скорой отставке ранее появилось в одном из региональных пабликов, там сообщалось, что из-за конфликта с одним из замгубернатора Дяченко якобы уйдет в отставку в течение ближайших месяцев, а его место может занять его зам и финалист программы "Время героев" Квасов.
