Глава Тобольского ПАТП предлагает увеличить в Тюменской области штрафы для безбилетников

По инициативе главы Тюмени Максима Афанасьева Тобольское ПАТП на прошлой неделе посетили руководители тюменского департамента транспорта, Гортранса и тюменские перевозчики. Директор предприятия Сергей Кугаевский предложил коллегам обратиться в областную думу с инициативами по повышению штрафов для безбилетников в автобусах и принятию мер относительно нарушений таксистов у автовокзалов.

"Учитывая огромные возможности областного центра, подготовил для транспортного руководства Тюмени 12 просьб и предложений. В том числе обратиться в областную думу по повышению штрафа за безбилетный проезд, ликвидировать нарушения таксистов у автовокзала, утвердить на уровне области собственный порядок расчета стоимости транспортной работы. Коллег перевозчиков призвал вступить в областной Союз транспортников, с одним условием соблюдать Хартию автотранспортников: а это честное участие в конкурсах, "белая" оплата труда, уплата установленных налогов и сборов", - написал на своей странице в ВК Сергей Кугаевский.

Относительно визита тюменцев в Тобольск в местном ПАТП сообщили, что Сергей Кугаевский провел для гостей экскурсию, показав историю предприятия, ремонтные мастерские, работу диспетчеров и весь процесс пассажирских перевозок. Обмен опытом направлен на укрепление сотрудничества и повышения качества транспортных услуг.