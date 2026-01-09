Зимний стресс для фиалок: как короткий световой день и морозы влияют на растения

Как помочь цвести фиалкам зимой, рассказали агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Обязательным условием для фиалки является освещенность. Используйте фитолампы, чтобы продлить световой день до 10–12 часов. Размещают их на высоте 20–25 см для светодиодных ламп и 30–35 см для люминесцентных. А также фиалки требуют равномерного освещения, рекомендуем раз в неделю поворачивать горшок другой стороной к источнику свету.

Переувлажнение грунта, так же негативно сказывается на развитии фиалки. Из-за меньшего испарения влаги зимой грунт долго остается влажным, и при низкой температуре это создает условия для гнили.

Фиалки не переносят сквозняков, и полив холодной водой. Старайтесь осуществлять полив водой комнатной температуры.

Фиалки не любят опрыскивание листьев или попадание влаги в розетку — это может привести к грибковым болезням и загниванию. Поэтому поливают цветы только по периметру горшка, при этом нижние листья растения нужно приподнять.

Фосфор, основной элемент питания при бутонизации. Без него растение наращивает листья, но не цветы. Можно приобрести специальные смеси удобрений для фиалок, где все элементы, необходимые им, находятся в сбалансированном виде.

Фиалкам не требуется большой горшок. Они начинают цвести, когда их корни упираются в стенки горшка. Оптимальный размер емкости для роста фиалки — 10 сантиметров, - сообщает КП-Тюмень.