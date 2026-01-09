Эксперт назвала три главных правила ухода за кожей в зимний период

Кандидат технических наук, доцент кафедры "Химические технологии" Пермского национального исследовательского политехнического университета Юлия Рожкова объяснила, как правильно выстроить зимний бьюти-уход.

По словам эксперта ПНИПУ, горячая вода сушит кожу. Особенно вредно мыть ей руки сразу после прихода с улицы. Резкий контраст температур вызывает микротрещины в верхнем слое кожи, так как он не успевает адаптироваться. А мгновенное и бесконтрольное расширение сосудов – это прямой путь к куперозу (сосудистым звездочкам).

Увеличить потребление воды и витаминов

Достаточное количество чистой воды помогает поддерживать базовый уровень увлажненности изнутри, а витамины выполняют ключевую восстановительную роль — витамин А регулирует обновление клеток и борется с шелушением, витамин С стимулирует выработку коллагена для упругости и является мощным антиоксидантом, защищая от агрессивных факторов, а витамин Е укрепляет липидный барьер, удерживая влагу и смягчая кожу, поэтому их сочетание с внешним уходом создает комплексную защиту.



На морозе кожа становится сухой, менее эластичной и более хрупкой. Грубое растирание травмирует ее верхний слой, вызывая микротрещины, раздражение и усиливая шелушение. Особенно вредно делать это с помощью снега – его кристаллы будут вызывать дополнительные механические повреждения, - сообщает Вслух.ру.