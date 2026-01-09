Материнство как осознанный выбор: история семьи Игнатовых

Многодетная мама Екатерина Игнатова чувствует себя счастливой от общения с детьми.

В семье Игнатовых трое сыновей: 9 летний Алексей, 4 летний Федор и годовалый Ерофей. Из-за проблем со здоровьем супруги приняли решение взять ребенка из детдома — так в семье появился Алексей. Позже родились Федор и Ерофей.

Екатерина поделилась своим принципом: "Справиться можно только с Божьей помощью. Когда внутри есть доверие к Всевышнему, то есть спокойствие и уверенность, что все будет хорошо". Она подчеркивает: хотя с тремя детьми физически сложнее, морально легче — мальчики общаются между собой, снижая нагрузку на родителей.

Супруг Владимир, бывший пожарный, сейчас — настоятель храма. Он активно участвует в жизни семьи, понимая важность баланса: "Надо где-то чуть-чуть расслабляться, чтобы не допускать перегруза". Для него семья — источник мотивации и поддержки.

Ключевые советы от семьи Игнатовых:

1. Примите свою роль. Если для вас в приоритете семья — сосредоточьтесь на ней, даже если приходится отказываться от карьеры. "Мой выбор очевиден", — говорит Екатерина.

2. Ищите внутреннюю опору. В сложных моментах помогает вера и доверие к высшему смыслу: "Справиться можно только с Божьей помощью".

3. Распределяйте нагрузку. Важно, чтобы оба родителя участвовали в жизни семьи. Владимир дает жене время на отдых: "Отпускает погулять с подругами или просто пройтись по парку".

4. Находите баланс. Даже в плотной рутине выделяйте время на хобби и самореализацию — это наполняет энергией. Екатерина, например, увлекается кулинарией.

5. Цените моменты вместе. Дети приносят не только хлопоты, но и радость: "Одной улыбкой могут тебя обрадовать".

6. Говорите с детьми открыто. Если есть непростые темы (например, приемное родительство), обсуждайте их честно: "От ребенка не скрывали правду", — делится Екатерина, - сообщает Тюменская область сегодня.