Объем продукции АПК Юргинского округа превысил 3,8 млрд рублей

Более 3,8 млрд рублей составила общая стоимость продукции, которая произведена предприятиями агропромышленного комплекса Юргинского округа за прошлый год, рассказала глава муниципального образования Виктор Васильев.

"С каждым годом показатель увеличивается. Наибольшая доля этой суммы в разрезе направлений сельхозоотрасли приходится на животноводство – 72 процента. Это продукты птицеводческих предприятия и комплекса, занимающегося разведением крупного рогатого скота", - уточнил глава округа.

Он отметил, что сельское хозяйство составляет основу экономики в Юргинском округе.

В агротехнологическом сезоне 2025 года растениеводы собрали более 72 тыс. т зерна при средней урожайности 27,3 центнера с гектара, - сообщает Тюменская линия.