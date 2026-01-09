Новогодние траты без тормозов: почему в праздники мы расходуем больше запланированного

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин поясняет, что россияне склонны к сверхрасходам в декабре не только из-за маркетинга, но и в силу глубоких социокультурных установок "как встретишь, так и проведешь".

По словам эксперта, в праздничный сезон значительная часть средств уходит на деликатесы премиального сегмента и подарки не только близким, но и широкому кругу лиц — от коллег до врачей.

"Торговые сети активно эксплуатируют психологическую готовность населения к увеличенным тратам, предлагая специальные праздничные коллекции и акционные предложения. Такие предложения часто формируют иллюзию выгодной покупки и стимулируют импульсивные приобретения товаров, не входивших в первоначальные планы потребителей", — отмечает Дмитрий Морковкин.

В банковском секторе в этот период традиционно фиксируется всплеск потребительских кредитов. Эксперты резюмируют: пока государство индексирует выплаты, основной задачей на 2026 год остается контроль реальной доступности товаров и услуг, чтобы номинальный рост цифр на счетах превращался в реальное повышение качества жизни в каждом конкретном регионе.

Психологическая готовность к таким расходам подкрепляется культурным императивом - "как встретишь Новый год, так его и проведешь" или "встретить Новый год достойно", - сообщает АиФ-Тюмень.

"Подарочная составляющая потребительских трат формирует отдельный масштабный сегмент рынка, где действуют специфические закономерности выбора товаров, определяемые социальными обязательствами, родственными связями и профессиональными отношениями. Россияне традиционно приобретают подарки не только для членов семьи, но и для коллег, деловых партнеров, учителей детей, медицинских работников и других лиц из своего социального окружения. Предновогодний период становится временем массовых покупок игрушек, косметики, парфюмерии, бытовой техники, книг и сувенирной продукции. Выбор подарка часто определяется не столько личными предпочтениями, сколько социальными нормами и представлениями, а также реально располагаемыми доходами", - говорит профессор Кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Надежда Капустина.