Имя педагога Юрия Строкова внесут в Книгу Почета города Тюмени

Юлий Павлович Строков — почетный работник высшего профессионального образования России, заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ, о внесении его имени в Книгу Почета посмертно ходатайствовали председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова и глава города Максим Афанасьев.

На ноябрьском заседании гордумы депутаты предложение поддержали единогласно, в выступлениях было отмечено, что благодаря Строкову были разработаны образовательные программы, которые позволили университету начать подготовку специалистов по дефицитным в то время специальностям, а его научные труды, учебники и пособия до сих пор используются в образовательном процессе.

"Во время наших разговоров к нему постоянно подходили студенты, здоровались, и он, в свою очередь, всегда отвечал им, называя каждого по имени. Я навсегда запомнил его взгляд и то, как он общался со студентами. Он вкладывал частичку своей души в каждого из них. И теперь эти ребята продолжают его дело по всей России", - сказал исполняющий полномочия председателя Тюменской гордумы Андрей Голоус.