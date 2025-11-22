Как привлекают и удерживают специалистов в АПК Тюменской области

В Тюменской областной Думе обсудили нехватку квалифицированных кадров в агропромышленном комплексе. Стратегическая цель региона – увеличить объемы производства в АПК на 25 %, но для этого необходимо системно работать над подготовкой и закреплением специалистов.



– Наша задача вместе с педагогическим составом вузов – добиться того, чтобы будущая профессия была настолько привлекательной, чтобы выбор в пользу работы в отрасли выглядел конкурентнее, чем трудоустройство в городском формате, – подчеркнул руководитель регионального департамента АПК Владимир Чейметов.

Сейчас в отрасли занято более 17,5 тысячи человек, из них свыше 2 тысяч – молодежь до 35 лет. Однако почти 6,7 тысячи работников не имеют профильной подготовки.

Для решения проблемы внедряют комплекс мер:

• Непрерывное образование: от агротехнологических классов в школах (с 2025 года добавили химию) до практики на предприятиях. Например, программы по ветеринарии и механизации переписали под нужды племзавода "Юбилейный".

• Поддержка специалистов: с 2020 года действует программа жилищного строительства для сельских жителей и переезжающих в деревню – выплаты получили 73 человека (на сумму свыше 140 млн рублей).

• Обучение и переподготовка: в 2024 году квалификацию повысили 330 руководителей и специалистов; с 2021 года работает "Школа фермера".

В регионе готовят кадры 12 государственных и 5 частных учреждений, сообщает Тюменская область сегодня.