Эксперты Авито Авто назвали самые востребованные автомобили с пробегом

Специалисты Авито Авто назвали самые востребованные автомобили с пробегом и средние цены на них в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком Автономном округах в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тюменская область

Самыми востребованными на вторичном рынке в регионе стали автомобили марок LADA, Toyota, Hyundai, Kia и Nissan, а в топ-5 наиболее популярных моделей попали LADA Priora, LADA 2114 Samara, LADA 2107, LADA Granta и LADA 4x4 (Нива).

Средняя стоимость машин с пробегом в регионе снизилась на 10%, до 675 000 рублей. При этом доступнее стали Chery Tiggo (T11) (-30%, до 350 000 рублей), Hyundai Sonata (-29,9%, до 700 000 рублей), Toyota Vitz (-27,5%, до 399 000 рублей) и Geely Emgrand EC7 (-23,9%, до 340 000 рублей).

Ханты-Мансийский Автономный округ

Самыми востребованными марками автомобилей с пробегом в регионе стали LADA, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan, а в топ-5 наиболее популярных моделей попали LADA Priora, LADA 2114 Samara, Toyota Camry, LADA Granta и Kia Rio.

Средняя стоимость машин с пробегом в регионе снизилась на 11,8%, до 750 000 рублей. При этом доступнее стали Honda Fit (-35,5%, до 500 000 рублей), Mitsubishi L200 (-30,2%, до 1 050 000 рублей), Mercedes-Benz S-класса (-24%, до 950 000 рублей), Nissan Tiida (-21,7%, до 650 000 рублей) и Mercedes-Benz C-класса (-20,8%, до 950 000 рублей).

Ямало-Ненецкий Автономный округ

Самыми востребованными на вторичном рынке в регионе стали автомобили марок LADA, Toyota, Hyundai, Kia и УАЗ, а в топ-5 наиболее популярных моделей попали LADA Priora, Toyota Camry, LADA 4x4 (Нива), Hyundai Solaris и LADA Granta.

Средняя стоимость машин с пробегом в регионе практически не изменилась и составила 800 000 рублей. При этом доступнее стали модели Mitsubishi Lancer (-13,8%, до 550 000 рублей), LADA Niva Travel (-11,6%, до 1 100 000 рублей), Toyota Camry (-10,5%, до 1 700 000 рублей), Hyundai Solaris (-10%, до 900 000 рублей) и Kia Rio (-9,3%, до 980 000 рублей).

При покупке автомобиля с пробегом эксперты рекомендуют изучить его историю – это можно сделать в сервисе Автотека от Авито. Введя VIN, госномер или номер кузова, клиент увидит практически полную историю эксплуатации машины: информацию о владельцах, прохождение ТО, участие в ДТП или нахождение авто в залоге у банка. Сервис позволит отсеять неподходящие варианты еще до личного осмотра, что сэкономит время и средства.

Если номера для проверки в объявлении не указаны, в описании стоит обращать внимание на конкретику: информацию о количестве владельцев, пробеге, истории обслуживания и причинах продажи. Расплывчатые формулировки без деталей могут указывать на попытку скрыть важные нюансы, - сообщает КП-Тюмень.