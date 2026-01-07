Тюменцам объяснили, как обезопасить родителей и старшее поколение

Мошенники могут быть очень убедительными и использовать разные сценарии давления – от запугивания до обещаний выгоды.

С родителями, бабушками и дедушками стоит заранее договориться о простом, но эффективном правиле: в любой сомнительной ситуации нужно сначала связаться с вами и посоветоваться. Причем важно подчеркнуть, что никаких действий – переводов, переходов по ссылкам, установки приложений или разговоров "до конца" – не должно быть до получения такого совета. Эта договоренность помогает снять фактор спешки, на котором чаще всего играют злоумышленники.

"Если говорить о технических мерах защиты, начать стоит с настройки устройств. Например, можно включить блокировку или фильтрацию звонков с незнакомых номеров, а также установить специальные приложения-определители номеров. Такие решения показывают, кому принадлежит номер, какую сферу деятельности представляет звонящий, и могут заранее предупредить, что с пользователем пытаются связаться мошенники. Не менее важно объяснить, что не стоит перезванивать на неизвестные номера, даже если кажется, что был пропущен важный звонок", - пояснил эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Андрей Сиденко.

Для защиты от фишинговых писем и опасных сайтов хорошо подходят комплексные защитные решения с модулем антифишинга. Их стоит установить как на компьютер, так и на смартфон. Такие программы работают автоматически: они не только предупреждают пользователя о потенциально опасном контенте, но и блокируют переход на вредоносные сайты, которые могут привести к заражению устройства или краже данных