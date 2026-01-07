Даже небольшой мороз опасен: тюменцев предупредили о риске обморожений

Тюменцам обещают умеренные морозы – от 17 до 20 градусов. Длительное пребывание в эти дни в парках и скверах, на лыжне и на катке, дальние поездки на автомобиле чреваты последствиями.

Управление МЧС по Тюменской области при обморожении и переохлаждении рекомендует устранить воздействие холода: вытащить человека из снега, холодной воды, продуваемого пространства, поднять с промерзшей поверхности. Также следует согреть пострадавшего: надеть сухую одежду, головной убор, укутать теплым одеялом или спальным мешком. В первую очередь нужно согреть туловище и голову, затем руки и ноги, дать горячее питье.

При тяжелых состояниях (потере сознания или понижении температуры тела до 29–30°C) вызвать скорую помощь и доставить пострадавшего в больницу.

При первых признаках обморожения пострадавшего необходимо ввести в ближайшее теплое помещение, снять промерзшую обувь, носки, перчатки. Охлажденные участки следует согреть до покраснения теплыми руками или дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку.

При признаках глубокого обморожения следует ограничиться наложением на пораженную поверхность теплоизолирующей повязки. Пораженным конечностям придают состояние покоя, накладывая и прибинтовывая их поверх повязки, - сообщает Тюменская линия.