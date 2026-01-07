С Нового года изменился порядок проезда школьников и студентов в автобусах Тюмени

В Тюмени школьники и студенты получили льготные поездки на январь 2026. Обновление происходит каждый месяц, первого числа, за исключением летних каникул.

Лимит рассчитывается исходя из двух льготных поездок в день без учета воскресений, праздников и каникул. У школьников в январе будет на балансе 36 поездок на 18 учебных дней, у студентов – 54 поездки на 27 дней. Если льготные поездки закончатся, карты будут работать как общепользовательские с возможностью пересадочного тарифа в течение 60 минут.

Ездить со скидкой можно сейчас, если расплачиваться льготной транспортной картой. Напомним, что с учетом повышения тарифов школьники будут платить 8 руб. 40 коп. (20% от тарифа), студенты – 21 руб. (50% от тарифа). Контролировать и пополнять баланс можно на официальном сайте https://www.oao-tts.ru/, в специальных терминалах, у школьников – вдобавок через электронную школу.

Пенсионеры продолжат ездить бесплатно, для них количество поездок не лимитировано.

Компенсация льгот заложена в бюджете Тюмени. Предполагается на год 6,3 млн перевозок школьников, 7 млн перевозок студентов, кроме того, 23,6 млн поездок для пенсионеров, - сообщает Вслух.ру.