35 лет на сцене: ансамбль белорусской песни из Викуловского округа отметил юбилей

35-летие творческой деятельности отметил народный любительский коллектив "Россияночка" из с. Ермаки Викуловского округа. Торжественная программа прошла под символичным названием "35 лет вместе: песня, судьба, Россияночка!", сообщили в местном ДК.

Начинался фольклорный коллектив с традиционных посиделок с песнями в деревне. Основу репертуара уже тогда составляли белорусские песни: Ермаки в конце XIX века основали выходцы из Белоруссии. Пришли они своим ходом - самоходы. Традиции предков здесь почитают и передают из поколения в поколение: поют "самоходские" песни, переносят икону "Воскресение Христово" из дома в дом на Рождество, варят домашнее пиво, отмечают праздники всем селом.

Всем селом собрались и на 35-летие любимой "Россияночки" в местном Доме культуры. Поздравить артистов приехали народный фольклорный ансамбль "Вячорки" из окружного центра, вокальная группа "Горсточка" Лопазновского сельского ДК, гости и друзья коллектива. Теплые слова в адрес ансамбля прозвучали от главы Викуловского муниципального округа Андрея Лотова, почетного жителя округа, заслуженного работника культуры Валентины Михиенко, депутатов и общественников, - сообщает Тюменская линия.