Минус снеки: в Росси стали реже покупать чипсы и сухарики

Снижение спроса на чипсы и сухарики началось со второго квартала 2025 года. Подорожало сырье: весной 2025 года производители были вынуждены закупать импортный картофель, что отразилось на розничной стоимости. Также с 1 мая 2025 года была введена обязательная маркировка снековой продукции (чипсов, сухариков, гренок и попкорна), однако крупные производители подготовились к изменениям заранее, и этот фактор не оказал критического влияния на цены.

"Снижение спроса на чипсы и сухарики может быть связано с тем, что в категории снеков на потребительском рынке идет перераспределение спроса в сторону продуктов категории ЗОЖ. Несмотря на то, что чипсы по-прежнему удерживают внушительную долю в 43,6% в своей категории, покупатели начинают отдавать предпочтение более здоровым альтернативам", - пояснил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин.

Несмотря на спад внутреннего спроса, производство чипсов в России в 2025 году выросло на 3,3% и достигло 150 тыс. тонн. По данным эксперта, излишки продукции переориентированы на внешние рынки. За 11 месяцев 2025 года экспорт составил 53 тыс. тонн на сумму $233 млн, что на 23% больше в объеме и на 7% — в деньгах по сравнению с рекордным 2024 годом.

Россия, вошедшая в топ-10 мировых поставщиков еще в 2022 году, теперь претендует на место в первой пятерке. Основными покупателями остаются Беларусь ($96 млн) и Казахстан ($68 млн). В топ-импортеров также входят Узбекистан, Азербайджан и Киргизия. Расширяется присутствие в Китае и странах Персидского залива, а в 2026 году планируется начать регулярные поставки в ОАЭ и Таджикистан, - сообщает КП-Тюмень.