Закаливание с детства: 600 тюменских дошколят участвуют в городской программе

18 тюменских детских садов присоединились к проекту "Здоровое поколение 4+". Около 600 дошколят регулярно занимаются закаливаем под присмотров опытных педагогов и медработников: проводят зимнюю зарядку на улице и обливаются прохладной водой.

Все ребята прошли перед включением в программу комплексное медобследование. Закаливали их постепенно, чтобы дети адаптировались к холоду.

Берут в программу детей только от четырех лет, проект реализуется на протяжении всего года. Как воспринимают его дети, оценил депутат городской думы, председатель общественной организации участников СВО "Держава" в Тюменской области Олег Ямпольский. Он познакомился с группой "КриоДетки" в детсаду № 158 "Три богатыря".

"Несмотря на то, что занятия идут меньше года, дети уже с большим удовольствием после активной разминки выходят на улицу, чтобы облиться прохладной водой. Даже ветер не может омрачить их восторг — видно, насколько это занятие стало для них важным и радостным", - поделился он.

Организаторами проекта выступают АНО "Нано-образовательный центр "Регион здоровья" и департамент образования администрации Тюмени, - сообщает Тюменская линия.