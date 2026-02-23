Поликлиника у порога: жители тюменского поселка получили медпомощь рядом с домом

В поселке Каскара Тюменского муниципального округа жители открылась новая поликлиника. Это стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Житель Каскары Алексей Сергеевич рассказывает, что раньше для консультации узкого специалиста приходилось отпрашиваться с работы и ехать в Тюмень. "Полдня в дороге, очередь, потом обратно. Сейчас все по-другому. Записался в нашей поликлинике, прошел обследование, получил лечение — быстро и по делу", — говорит он.

Здание полностью преобразилось: современный фасад, благоустроенная территория, удобные подъездные пути. Внутри — обновленные кабинеты приема, комфортные зоны ожидания и современный интерьер.

Поликлиника оснащена новым медицинским оборудованием, что позволяет проводить диагностику на месте, без направления в город. Расширены возможности лабораторных исследований, организована работа специалистов различного профиля.

Результаты уже заметны по цифрам.

За 2025 год к врачам Каскаринской поликлиники обратились 27 850 человек — фактически это сопоставимо с населением небольшого поселка. Из них 5 684 пациента получили амбулаторную медицинскую помощь. Это значит, что значительную часть обследований, консультаций и лечения жители смогли пройти на месте, без поездок в Тюмень, экономя время, деньги и рабочие дни, - сообщает Елизавета Савченко, пресс-секретарь ОБ №19 (Тюменский МО).