Климат меняется: ученый рассказала, какой станет погода в Тюмени из-за глобального потепления

Надежда Молокитина, ведущий научный сотрудник Института криосферы Земли СО РАН, объяснила, почему климат на юге региона существенно не изменится даже на фоне глобального потепления. Решающее влияние на земную погоду оказывают не парниковые газы, а космические и планетарные факторы.

– Я придерживаюсь мнения, что большее влияние на климат Земли оказывает не человек, а количество солнечного тепла, которое получает планета. Планетарные процессы, в том числе и ось наклона Земли, более значимы. Хотя вклад человека, безусловно, нельзя игнорировать, – заявила Молокитина.

Концентрация парниковых газов действительно растет: в нижних слоях атмосферы увеличение CO₂ стало практически вертикальным. Однако океан выделяет этих газов в разы больше, чем суша, где сосредоточена деятельность человека. Ученый пояснила, что климат подчиняется циклическим законам: существуют короткие циклы (32–37 лет), средние (около 100 лет) и длинные (тысячи лет). Сейчас, по ее словам, наблюдается наложение нескольких циклов, что объясняет погодные аномалии – усиление ветров, неравномерность осадков и даже извержения вулканов.

Максимальные значения температуры грунта, по данным наблюдений, пришлись на 2017–2018 годы. После этого устойчивого потепления, которое могло бы серьезно повлиять на мерзлоту, ученые не фиксируют, - сообщает Тюменская область сегодня.