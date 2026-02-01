Чемпионам добавят до 10 баллов к поступлению в тюменские вузы

В 2026 году при поступлении в вузы Тюмени чемпионы могут рассчитывать на дополнительные баллы.

Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы даст 10 баллов при поступлении в Тюменский государственный университет, в Тюменское высшее военно-командное училище имени маршала А.И. Прошлякова.

В Тюменском государственном медицинском университете и Тюменском государственном институте культуры поступающие получат 5 баллов. В Тюменском индустриальном университете в перечне индивидуальных достижений данной категории нет.

Абитуриенты могут максимум получить до 10 баллов в качестве индивидуальных достижений. В том числе за аттестаты с отличием, военную службу, значки ГТО, волонтерскую деятельность, победы на олимпиадах и др., - сообщает Вслух.ру.