Почему болит голова на смене сезонов — тюменцам объяснили врачи

От регулярных температурных перепадов некоторые жители областной столицы чувствуют дискомфорт, слабость и головные боли. Почему погода может влиять на самочувствие и как справиться с неприятным воздействием, рассказал врач-педиатр Константин Морозов.

– Головная боль может появляться из-за нескольких изменений погоды: атмосферное давление, резкий перепад температуры более 10°С за сутки, высокая влажность или дождь, солнечная радиация, загрязненная воздушная среда. Однако сами по себе эти факторы не "вызывают" боль, а выступают триггерами, – отметил Константин Морозов.

Специалист объяснил, что обычно организм адаптируется к изменчивости погоды через нейрососудистую регуляцию. То есть изменяется тонус мозговых сосудов, активируются термо-, баро- и хеморецепторы, чувствительные к колебаниям температуры, давления и уровня CO₂ в крови.

– Головная боль возникает не из-за того, что организм слабо адаптирован, а из-за того, что снижен порог чувствительности. В итоге истощаются ресурсы нервной системы. Чаще всего результатом этого является чувство вялости, разбитости, головная боль, – отметил врач.

– Недосып, переработки, хроническая усталость и стресс, сбитый режим дня приводят к более частым головным болям. Аэробные физические нагрузки, строгий режим дня, достаточное количество питья, психоэмоциональный покой, напротив, защищают от последствий резкой смены погоды, – объясняет Константин Морозов.

Имеет значение и возраст человека. У детей чаще наблюдаются симптомы, относящиеся к вегетативной нервной системе, а также ночные или утренние эпизоды. У взрослых – типичная дневная метеозависимая боль. У пожилых – более длительные и менее пульсирующие боли, нередко связанные с возрастными изменениями, например, с повышением жесткости и уменьшением эластичности артерий, - сообщает Мегатюмень.