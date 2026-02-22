Сыграть в "Зарницу 2.0" зовет тюменцев Виктор Квасов

С 23 февраля в Тюменской области стартует прием заявок на участие в военно-патриотической игре "Зарница 2.0". О старте проекта и его значимости для подрастающего поколения рассказал ветеран специальной военной операции, финалист кадровой программы "Время героев" Виктор Квасов.

По словам ветерана, обновленная версия легендарной игры сохранила дух коллективного состязания, но приобрела новые форматы.

– Помню, как, будучи ребенком, сам участвовал в "Зарнице". Мы выступали целым классом, как команда. Смотр песни и строя, разборка-сборка автомата – было много чего увлекательного. А "Зарница 2.0" – обновленная, еще более насыщенная версия игры, – поделился воспоминаниями Квасов.

Ветеран отметил, что в новом формате соревнования проводятся по нескольким условным военным специальностям. Участники смогут проявить себя как в индивидуальном зачете, так и в составе команды, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Умение работать в коллективе – одна из важнейших вещей в воспитании детей, – подчеркнул он, обратившись к юным жителям региона: – Я бы хотел пригласить всех ребят Тюменской области поучаствовать. Региональный этап будет ничуть не хуже федерального.