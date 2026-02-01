Онкологи Медицинского города сохранили репродуктивную функцию у молодого пациента

Врачи Медицинского города вылечили 24-летнего пациента от эмбрионального рака яичка. Теперь уже папа двух школьников находится в длительной ремиссии.

10 лет назад молодой парень обратился к врачу с жалобой на уплотнение в яичке. Пациента дообследовали и отправили на прием к врачам-онкологам Медицинского города, где команда специалистов приняла решение провести хирургическое лечение. Орхэктомию выполнил врач-онколог нынешнего отделения онкоурологии Медицинского города Кельн Артем Александрович.

"Часто пациенты игнорируют этот симптом и обращаются к специалистам за медицинской помощью только при значительном увеличении опухоли в яичке. В этот раз молодой мужчина своевременно обратился к врачу, мы выполнили ему орхэктомию пораженного органа. После операции пациент прошел 2 курса химиотерапии, так как существовал риск возникновения опухоли во втором яичке. Все этапы лечения перенес хорошо и быстро восстановился", - прокомментировал Кельн Артем.

Первый год после хирургического лечения пациент находился под наблюдением специалистов Медицинского города и регулярно проходил все обследования.

"Спустя 4 года я встретил своего пациента с 8-месячным малышом на руках, я был очень рад, что у него все хорошо и он стал отцом. А через год он вновь пришел ко мне на прием, прошел обследование. Через 5 лет после лечения проявлений злокачественной опухоли нет. Тогда он рассказал мне, что они с супругой ждут второго малыша", - дополнил Артем Александрович.

При любом уплотнении или изменении в размере яичек, боли или дискомфорте, при увеличении лимфатических узлов в области паха, незамедлительно обращайтесь к врачу по месту жительства, - сообщает АиФ-Тюмень.