Состоялся открытый диалог власти с жителями Уватского района

В феврале в Уватском муниципальном округе местная администрация работала в выездном режиме. В каждом из населенных пунктов прошли встречи с жителями.

- Одна из отличительных особенностей встреч с нашими жителями в этом году - активное участие депутатов окружной думы, которую мы избрали в сентябре прошлого года, - говорит глава Уватского округа Вячеслав Елизаров. - Вопросы самые разные: от организации автобусного сообщения до обеспечения правопорядка. Одни из них требуют времени для решения, другие можно решить оперативно. Например, в Туртасе поступило обращение по новому остановочному комплексу. Люди справедливо возмущены: рядом фиксируются случаи вандализма и разбросанный мусор. Поэтому принято решение установить камеру видеонаблюдения. Есть вопросы с перспективой решения в обозримом будущем с помощью областных властей. Это касается темы ЖКХ и чистой воды.

Во встречах принимали участие представители социальной сферы, здравоохранения, полиции, Центра занятости и ЖКХ, специалистам которого этой зимой часто приходилось работать в особом режиме, - сообщает пресс-служба администрации Уватского округа.

- Большая нагрузка была в период морозов, который мы прошли без больших осложнений. Сказалась качественная подготовка к зиме. Из тенденций последнего времени отмечу, что жители нашей территории стали бережней относиться к ресурсам. В частности, все большее их число устанавливают счетчики и, соответственно, сокращается потребление ресурсов, - говорит директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.